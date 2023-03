Meteorologii au prelungit avertizările de cod galben pentru județul Suceava. Potrivit Institutului Național de Meteorologie astăzi, până la ora 23:00, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului valabil pentru tot județul Suceava. Vântul va avea local și temporar intensificări, cu viteze de 50…65 km/h și izolat peste 70…75 km/h. Apoi, în cursul zilei de miercuri, între orele 6:00 și 21:00, jumătatea de est a județului va fi sub o evertizare de cod galben de intensificări ale vântului. În acest interval temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 55…60 km/h.

Meteorologii au mai emis și o informare de răcire accentuată și îngheț la sol și brumă valabilă pentru întreaga țară în perioada 28 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 9:00. În intervalul menționat vremea va fi rece pentru această dată în toată țara, iar temperaturile minime vor fi preponderent negative, astfel încât se vor încadra în general între -10 și 0 grade și se va produce brumă sau îngheț la sol.