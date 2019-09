Joi ,5 septembriem un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 177A din orașul Frasin, autoturismul condus de un bărbat de 30 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc, înregistrat de aparatul radar al poliției în timp ce rula cu viteza de 89 km/h.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier.

Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.

