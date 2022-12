Marți, 6 decembrie, a fost recepționat Centrul multifuncțional din satul Cotu Dobei, comuna Fântânele, investiție realizată de Primărie cu bani de la bugetul local. Primarul Vasile Hîj, a declarat că lucrarea care cuprinde pe lângă clădirea propriu-zisă, gardul împrejmuitor, centrală termică și fosa septică a costat aproximativ 800.000 de lei, bani alocați în doi ani de zile. Primarul a precizat că investiția este extrem de necesară pentru comunitatea din Cotu Dobei și că a fost realizată pe locul fostei școli care a fost dărâmată întrucât se afla într-o stare avansată de degradare. ”Cotu Dobei este un sătuc cu puțin peste 100 de locuitori oameni pentru care nu s-a făcut nimic de la Revoluție încoace. Am promis că le fac și am făcut acest Centru multifuncțional care oricând poate funcționa și ca școală dacă vor fi copii. Acolo se pot desfășura diferite activități culturale, se pot ține chiar botezuri sau nunți mai mici. Anul viitor vom asfalta și drumurile de acolo”, a declarat Vasile Hîj.

