Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de modernizare a drumului dintre Panaci și localitatea Glodu. Recepția finală a avut loc în prezenta președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a constructorului și a primarului din Panaci, Vasile Cozan. „Suntem pe podul care duce spre Bilbor, judeţul Harghita. Și vreau să fac o precizare. Este o investiţie făcută de Consiliul Judeţean Suceava, începută în 2018. Șase kilometri de drum judeţean care sunt de fapt o continuare a primului proiect din 2010. Aceşti şase kilometri au costat circa 13 milioane de lei, fonduri din PNDL”, a precizat Gheorghe Flutur. El a spus că după modernizare, lăţimea drumului este de 8 metri, din care şase de asfalt şi un metru de acostamente pe marginea drumului. Pe traseu sunt 22 de podeţe transversale, peste cinci kilometri de şanţuri şi rigole şi peste 2,5 kilometri de ziduri de sprijin. „O investiţie care a început în 2018 se finalizează acum. Cum am mai spus, este o continuare a proiectului mare pe care noi l-am început pe traseul Vatra Dornei – Panaci – Bilbor. În 2010 noi am avut o investiţie pe 22 de kilometri. Acum mai recepţionăm şase, ceea ce înseamnă 28 de kilometri şi până în hotar cu judeţul Harghita mai avem 3,7 kilometri. Această investiţie, pe ultima parte, va face să legăm judeţul Suceava de judeţul Harghita, Vatra Dornei de Topliţa şi să asigurăm legătura între zonele Dornelor şi viitoarea Autostradă A 8, de la Topliţa. Mare investiţie pentru Țara Dornelor”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a subliniat faptul că această investiţie strategică va duce la o dezvoltare accelerată a turismului, în Ţara Dornelor, în zona munţilor Călimani. „Trebuie să recunosc aici că din punctul acesta de vedere avem de făcut foarte multe în perioada următoare. Mă refer la un Plan de Urbanism Zonal pentru dezvoltarea turistică a munţilor Călimani, cu primarii din zonă. O sistematizare şi o regândire a priorităţilor și va trebuie să găsim finanţare şi pentru drumul care să lege această zonă de Broşteni. Şi în felul acesta poate că cea mai frumoasă şi mai pitorească zonă din România va fi pusă în valoare prin asfaltarea acestor drumuri”, a mai spus Flutur. El a spus că această investiție va duce și la dezvoltarea industrială a zonei. „Vorbim de unităţi de procesare în industria alimentară pentru că potenţialul este uriaş în această zonă. De asemenea fructele şi ciupericile de pădure din zonă, produsele bio din ţara Dornelor şi aşteptăm cu nerăbdare ca în această toamnă să venim cu gazul metan la Vatra Dornei, care dă o nouă perspectivă de dezvoltare în Ţara Dornelor”, a afirmat șeful administrației județene.

El consideră că după finalizarea întregului traseu până în Harghita va crește mult și traficul în această zonă a județului. „M-am uitat în nişte fişe. Acum intensitatea în trafic e de 2.000 şi ceva de autovehicule în 24 de ore. Mai exact prin centrul localităţii Panaci. Eu sunt convins că traficul aici se va tripla după ce facem legătura cu Transilvania şi va fi cu totul şi cu totul altă perspectivă de dezvoltare”, a spus Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând, primarul din Panaci, Vasile Cozan a declarat: „ne bucurăm că avem în sfârșit realizată prima parte de la drumul cu Bilborul. Așteptăm să dea Dumnezeu ca anul viitor să facem inaugurarea ultimului tronson. Mulțumim pentru tot ceea ce s-a făcut și Doamne ajută să terminăm și ultima parte care este mai grea, să fie un constructor serios și să reușim anul viitor să finalizăm”.