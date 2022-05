Turiştii care vor veni dinspre Ardeal în judeţul Suceava vor fi întâmpinaţi în pasul Tihuţa de o impresionantă poartă bucovineană. Lucrările, finanţate printr-un proiect al Consiliului Judeţean Suceava sunt aproape de finalizare. Şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, a precizat că această poartă bucovineană „ocompletează” pe cea care există deja în Drăguşeni, la intratrea dinspre judeţul iaşi. „Este un proiect, finanţat de Consiliul Judeţean Suceava, în cadrul marelui program iniţiat de noi, <Hai în Bucovina>. La graniţa cu Ardealul avem un nou simbol care face parte din strategia noastră de promovare a turismului în Bucovina” , a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că poarta bucovineană care întâmpină pe cei care intră în judeţul Suceava dinspre Ardeal are afişate simboluri legate de „Ţinutul Mănăstirilor”, de tradiţiile şi de ceea ce înseamnă autenticul în această zonă. „Sunt convins că aşa cum poarta bucovineană de la Drăguşeni este motiv de oprire a trecătorilor pentru a face fotografii atunci când intră în judeţul Suceava, aşa va fi şi în pasul Tihuţa, într-un decor fantasic”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

