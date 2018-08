Vineri, 24 august 2018, la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași a fost semnat contractul de atribuire a lucrărilor pentru șoseaua de centură a Sucevei.

Semnarea contractului a avut loc după expirarea celor zece zile de depunere a contestațiilor, în prezența ing. Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași, și a lui Ion Vasile Rîpan, administrator al SC Autotehnorom SRL, liderul asocierii câștigătoare a licitației de atribuire, alături de SC Operational Autoleasing SRL, SC OPR Asfalt SRL, Obras Publicas Y Regadios SA, SC Florconstruct SRL și SC Calcarul SRL. Valoarea contractului este de 61,265 milioane lei, fără TVA.

Procedura de atribuire s-a derulat prin licitație deschisă online, la care au fost înscriși trei participanți, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. „Este o veste bună pentru noi, având în vedere repetatele blocaje de ordin tehnic și birocratic pe acest obiectiv. Sperăm ca în cel mai scurt timp să oferim sucevenilor o gură reală de oxigen, prin descongestionarea traficului în municipiu și devierea traficului greu pe varianta ocolitoare”, a declarat ing. Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

Reamintim că lucrările la centura Sucevei au fost sistate ca urmare a rezilierii contractelor în anul 2014, motivat de inactivitatea constructorului.