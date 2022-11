Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, astăzi, 23 de noi contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar unul dintre acestea vizează creșterea eficienței energetice a clădirii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Suceava. Valoarea contractului este de peste 1,5 milioane de lei. Săptămâna trecută, ministrul Cseke Attila a semnat un contract în sumă de aproximativ 720.000 de lei, pentru creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii principale a Direcției Domeniului Public din Suceava.

