Duminică, 25 octombrie, ora 11:00 în parohia romano-catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” din Suceava a avut loc sfințirea noului monument dedicat Sfântului Ioan Paul al II-lea. Sfânta Liturghie pontificală, a fost celebrată de Excelența Sa Iosif Păuleț – episcop al diecezei romano-catolice de Iași alături de Mons. Ionuț Paul Strejac și preoți din decanatul de Bucovina. Celebrarea a început cu întâmpinarea episcopului în fața bisericii, sfințirea monumentului și a continuat cu celebrarea Sfintei Liturghii. La manifestare a participat Victoria Longher – deputat al comunității poloneze în Parlamentul României și președintele Uniunii Polonezilor din România – Ghervazen Longher care au depus o jerbă de flori și lumânări la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea.

Au mai fost prezenți și Ion Lungu – Primarul Sucevei, Eduard Dziminschi – Primarul comunei Moara, reprezentanți ai Cosiliului Județean Suceava și ai Instituției Prefectului.

