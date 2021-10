Ziua de ieri, 17 octombrie 2021, a fost prilej de aleasă bucurie pentru comunitatea creștinilor ortodocși din localitatea Voitinel, Protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba de sfințire a paraclisului care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mucenic Ioan Rusul. Ierarhul a fost întâmpinat cu mare bucurie de numeroși credincioși, cu pâine și sare, potrivit tradiției, dar și cu flori de copii îmbrăcați în costume populare.

În continuare, a fost săvârșită slujba de sfințire, lăcașul de cult fiind înconjurat și binecuvântat prin ungere cu untdelemn sfințit și prin stropire cu apă sfințită.

În luna mai a acestui an, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și la inițiativa credincioșilor din comunitate, a fost înființată Parohia Voitinel II, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”. Cu această ocazie, Mănăstirea Moldovița, prin maica stareță, stavrofora Benedicta Tatulici, a donat parohiei locul în care s-a construit în ultima lună paraclisul, până în acest moment slujbele fiind oficiate în aer liber.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul și-a exprimat admirația pentru această lucrare a creștinilor din comuna Voitinel și a rostit un cuvânt de folos pentru cei care au venit cu mare bucurie să participe la acest moment de sărbătoare. Preasfinția Sa a subliniat faptul că sfințirea locașului de cult se aseamănă cu sfințirea sufletului fiecăruia la Taina Botezului, îndemnându-i pe cei prezenți să păstreze curat acest locaș al inimii și să Îl primească pe Dumnezeu cu cinste și cu dragoste. „Binecuvântată lucrare s-a făcut, că n-am zidit noi numai o casă de zid. (…) De la Botez ne-a făcut Dumnezeu biserici prin Duhul cel Sfânt pe care L-am primit în Taina Mirungerii și după Taina Sfântului Botez, noi am fost sfințiți să fim biserici, temple ale Dumnezeului celui Preaînalt. (…) Când am ieșit din cristelniță și după ce ne-am spălat, ne-am curățat, am murit și am înviat, am fost mirunși. Toate simțurile noastre, toată ființa noastră să fie sfințită și noi înșine să devenim biserici ale lui Dumnezeu! Ce folos de o biserică de zid goală sau ce folos de o biserică de zid și chiar cu oameni, dar în care Dumnezeu să nu-Și găsească locaș? Privește Dumnezeu spre noi, are unde intra? Sălășluiește cu drag și în casa sufletului nostru? Găsește acolo un templu, găsește un loc unde să fie căutat, unde să fie chemat, unde să-I placă să stea? Părtășie are lumina cu întunericul? Nu are. Are curăția cu necurăția? Nu are. Bunătatea, iubirea dumnezeiască are părtășie cu răutatea, cu judecata, cu neiertarea? Nu are.”

Preasfinția Sa a transmis și gândul de binecuvântare și felicitare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și i-a îndemnat pe cei prezenți să sprijine zidirea noii bisericii parohiale. „Vă transmit felicitările Înaltpreasfinției sale și gândul de încurajare. Dacă într-o lună s-a făcut ceea ce se vede, în cel mult 2 ani avem aici biserică și ne chemați la sfințire. Deodată cu aceste bucurii și cu aceste felicitări, mă rog lui Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute ca noi pe noi înșine să ne sfințim, să ne dăruim lui Dumnezeu biserici în care să-I placă să locuiască.”

Ca semn al recunoașterii activității desfășurate pe plan pastoral-misionar, părintele paroh Ionuț Ciobanu a fost hirotesit în treapta de iconom stavrofor.

La final, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru preafericiții și pururea pomeniții ctitorii, donatorii terenului pe care a fost construit lăcașul de cult.

Irina Ursachi