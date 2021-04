Troița de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava care reprezintă scena Învierii Domnului a fost sfințită astăzi de un sobor de preoți în frunte cu IPC Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. De față au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și directorul Aeroportului, Ioan Măriuța. Șeful administrației județene a ținut să precizeze că ridicarea Troiței s-a făcut la inițiativa sa și cu binecuvântarea fostului arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen. ”E o mare bucurie în această săptămână a patimilor să particip la această slujbă de sfințire a acestei Troițe cu simbolul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu și iertată-mi fie lipsa de modestie mi-a aparținut această inițiativă să ridicăm această Troiță și am cerut binecuvântarea IPS Pimen. Am socotit că trebuie să aducem o rugăciune aici unde pentru prima dată în 2009 împreună cu părintele stareț de la Putna, părintele Melchisedec, veneam cu o delegație de la Ierusalim și aduceam Sfântă Lumină cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a IPS Pimen, Sfânta Lumină care ne-a călăuzit, ne călăuzește ne binecuvântează, ne luminează calea de fiecare dată. În fiecare an mai puțin anul trecut din cauza pandemiei s-a adus Sfânta Lumină aici la Suceava și am socotit că e bine să ne aducem aminte, să ne rugăm Bunului Dumnezeu și aici pe Aeroportul care este de fapt fereastra către cer, către văzduh”, a spus Flutur.

Miracolul de la Aeroport

El a arătat că la Aeroport în ultimii ani s-a întâmplat un miracol.” Îmi aduc aminte cu vreo câțiva ani în urmă circulau foarte puțin 30.000-40.000 de pasageri pe an. În patru ani de zile a crescut de 10 ori numărul de pasageri de pe acest aeroport. Și ne rugăm și pentru ei să călătorească în pace, în liniște, fără evenimente neplăcute. Ce mai mare bucurie și miracol decât că și Bucovina se leagă cu Țara și cu lumea și uitați-vă că numai în ultima lună am anunțat trei noi destinații internaționale, capitala Europei, cu Marea Britanie alte curse, avem acum speranțe și spre Spania, avem speranțe spre Tel Aviv și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca pelerinii care merg în Țara Sfântă să aibă curse. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să modernizăm acest aeroport. Acum avem un turn de control modern. Toate sunt cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu și trebuie să aducem o smerită mulțumire pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Îmi aduc aminte cu drag cum devenea aeroportul un dispecerat pentru preacucernicii părinți care veneau de la Cernăuți și aici primeau lumânările și plecau însoțiți de coloane de mașini de Poliție să ajungă la timp. Sau în Basarabia, sau în Ardeal de aici au plecat în 2009 cel puțin. Sau avionul mic care a venit de la Constanța și a luat Lumina Sfântă de aici. Deci a fost un început în toate și eu sunt foarte bucuros că sunt contemporan cu aceste vremuri. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat patru ani la rând să putem merge la Ierusalim să aducem Sfânta Lumină”, a amintit Flutur. Troița este făcută de o firmă din Iași din mozaic și sticlă topită și este pictată manual.