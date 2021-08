La 19 august în anul 14 d.Hr. a murit primul și cel mai mare împărat al Romei, Caesar Augustus, care a domnit peste lumea civilizată timp de 44 de ani, mărindu-și și îmbogățindu-și în mod semnificativ imperiul, punând temeliile solide pentru ceea ce avea să dăinuie, sub o formă sau alta, timp de încă 462 de ani în Apus și 1.439 de ani în Răsărit.

Augustus a murit la Nola, aflat la nord-est de Neapole, cu numai o lună înainte de cea de-a 76-a aniversare, după mai multe zile de dureri acute de stomac și de diaree severă. Suetoniu ne spune că ultimele sale cuvinte au fost adresate Liviei, care îi fusese soție 52 de ani: „Livia, nu uita de căsnicia noastră. Cu bine!”.

Era într-adevăr vorba despre moartea naturală a unui om în vârstă sau era vorba despre o crimă? Potrivit lui Tacit, circula zvonul că Livia îi făcuse felul. Se măritase cu Augustus cu forța – era deja căsătorită și însărcinată când el o forțase să divorțeze de primul ei soț și să se căsătorească cu el.

Deși toate relatările sugerează că au trăit bine împreună, se cunoaște faptul că i-a fost necredincios fără să se ascundă, poate chiar și cu bărbați tineri, în timpul campaniilor sale. Iar Livia își dorea cu disperare ca unul dintre fiii ei din prima căsătorie (nu a avut nici un copil cu Augustus) să moștenească imperiul.

Zvonurile insinuau că deja pusese la cale moartea a trei dintre nepoții lui Augustus din căsătoriile lui anterioare și că reușise să-l convingă să-l numească pe fiul ei, Tiberius, ca moștenitor comun, împreună cu singurul lui nepot supraviețuitor, Agrippa Postumus.

Pe măsură ce marele om îmbătrânea, Livia era chinuită din ce în ce mai mult de teama că, în cele din urmă, o să renunțe la Tiberius în favoarea lui Agrippa Postumus, de vreme ce exista o legătură de sânge între acesta din urmă și împărat.

Povestea ne spune că, cu câteva zile înaintea morții sale, Livia îi oferise lui Augustus niște struguri pe care îi otrăvise, având grijă să lase câteva boabe curate pentru ea, ca să nu stârnească suspiciuni.

Indiferent care ar fi adevărul, trupul neînsuflețit al lui Augustus a fost transportat la Roma și incinerat pe Câmpul lui Marte. Iar fiul lui vitreg, Tiberius, a devenit împărat.

Livia a mai trăit 15 ani și a murit la respectabila vârstă de 87 de ani.

Nepotul ei, împăratul Claudius, a zeificat-o ulterior.

Tot la 19 august:

1631: Se naște poetul englez John Dryden.

1662: Moare la Paris matematicianul francez, filosoful și scriitorul Blaise Pascal.

1692: După procesele vrăjitoarelor din Salem, Massachusetts, sunt executate șase „vrăjitoare”.

1871: Se naște în Dayton, Ohio, pionierul aviației Orville Wright.

1881: Se naște la Liveni, județul Botoșani, George Enescu.

1942: Aliații lansează un raid dezastruos asupra orașului Dieppe, cucerit de germani, care se soldează cu uciderea sau capturarea a trei sferturi dintre atacatori.

Geo Alupoae, critic de teatru.