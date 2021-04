Vineri, 16 aprilie, ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, au identificat în trafic pe drumul comunal 38, pe raza loc. Slobozia Sucevei, com. Grănicești, autoturismul condus de către un bărbat de 50 ani, din com. Grănicești.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,83 mg./litru alcool pur în aerul expirat și i s-au prelevat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „Conducere sub influența alcoolului”.

Șoferul a fost sancționat contravențional și cu amendă de 2.000 lei cf Legii 55/2020.