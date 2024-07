Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a început asfaltarea Podului de la Mirăuți și că până la sfârsitul lunii podul va fi finalizat și va intra în funcțiune. Lungu a subliniat că acest pod care face parte din ruta ocolitoare Suceava-Botoșani,varianta pentru trafic ușor, este foarte important în descongestionarea traficului din oraș.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating