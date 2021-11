Clădirea fostului Spital Municipal din Fălticeni va fi demolată, iar în locul acesteia vor fi amenajate mai multe locuri de parcare. Lucrările au început astăzi, iar primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a dat asigurări că această clădire nu este una de patrimoniu. Cătălin Coman a spus că pentru demolare există toate avizele necesare. „Noi avem toate autorizațiile și documentele necesare pentru demolarea spitalului și pentru obiectivul de investiții <sistematizare verticală Spitalul Municipal Nou>. Nu vreau să se confunde că avem o singură investiție aici, sau că investiția este dărâmarea spitalului vechi. Investiția este sistematizarea întregii zone, cu crearea unui confort urbanistic normal și firesc pentru epoca în care trăim, cu asigurarea fluxurilor necesare atât pentru spital, cât și pentru ceilalți cetățeni și pentru urbanizarea întregii zone. Nu putem spune că această clădire face parte dintr-o structură urbană din punct de vedere al confortului și al facilităților. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm și eu mi-am asumat de la început acest lucru. Sunt de acord cu opinia fiecărui cetățean și nu comentez opinia nimănui. Dar eu trebuie în primul rând să respect legea și să fiu responsabil cu cheltuirea banului public și asigurarea tuturor facilităților necesare pentru cei care vor tranzita sau vor locui în această zonă”, a spus Cătălin Coman.

El a arătat că lucrările de demolare au fost prevăzute încă din anul 1990, atunci când a început construcția noului spital municipal, care a fost dat recent în funcțiune. „Nu e nimic nou. Nu ne-a venit nouă ideea acum”, a precizat primarul din Fălticeni. El a spus că fostul spital este o „bombă ecologică și biologică”, motiv pentru care clădirea trebuie demolată, „pentru a asigura confortul necesar cetățenilor municipiului Fălticeni care locuiesc aici, care tranzitează această zonă și care au nevoie de condiții urbane normale pentru anul 2021”. „Și odată cu asta să funcționalizăm definitiv Spitalul Municipal Fălticeni. Mă refer la funcționare, la tot ceea ce înseamnă acces, la posibilitatea de depozitare a deșeurilor menajere, pentru că vor fi două depozite subterane îngropate, una separată pentru blocul ANL și una pentru spital. Facem lucrurile ca la carte pentru ca întreaga zonă să fie o zonă care să asigure confortul necesar și confortul legal pentru toată lumea”, a mai declarat Coman.