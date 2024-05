Astăzi în prezența unor invitați de marcă în frunte cu dramaturgul Matei Vișniec și ministrul educației, Ligia Deca, a avut loc deschiderea Festivalului Internațional Zilele Teatrului ”Matei Vișniec” Suceava. Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a teatrului sucevean. Au transmis mesaje de susținere și de apreciere printre alții managerul teatrului, Angela Zarojanu, ministrul educației, Ligia Deca, dramaturgul Matei Vișniec, primarul Ion Lungu, rectorul Universității ”Ștefan ce Mare”, Mihai Dimian, vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Tofan, fondatoarea Edumax, Manuela David, criticul de teatru Călin Ciobotari. Evenimentul a fost presărat cu momente artistice de înaltă calitate.

Ministrul Ligian Deca: ”E o mare onoare să poți avea un festival internațional care poartă numele unui monstru sacru care este în viață și alături de noi”

Ligia Deca: ”Educația prin artă are un rol absolut esențial. E o mare onoare să poți avea un festival internațional care poartă numele unui monstru sacru care este în viață și alături de noi. Cred că este absolut onorant că maestrul Matei Vișniec poate fi cel care dă încredere și poate îndrumna noua gegerație și care deschide gustul tinerilor pentru frumos. Am rămas absolut impresionată că festivalul are spectacole dedicate tuturor vârstelor de la copii, liceeni, tineri, studenți, adulți și faptul că avem deja opt ediții finalizate arată că există deja un public educat pentru teatru. Știm că o comunitate fără biserică și fără școală dispare dar eu cred că și o comunitate care nu are fenomen arstistic dispare”.

Dramaturgul Matei Vișniec: ”Am un cuvânt cu totul și cu totul special pentru Angela (nr. Angela Zarojanu, managerul teatrului sucevean) care ne poartă, ne duce, se zbate”

Matei Vișniec: ”Îmi amintesc cum a început această aventură. Într-o zi eu și cu Carment Veronica Steiciuc discutam și i-am spus ”Carmen ce zici să organizăm un festival să aduc piese de-ale mele să le oferin gratuit publicului să discutăm, crezi că ne ajută cineva? Da, mi-a spus Carmen. Sunt oameni în Suceava care vor să ne ajute. Așa că vă evoc numele pentru că am început cu ea și îmi pare rău că nu mai este aici. Suntem aici la teatrul din Suceava într-o logică de rezistență culturală față de tăvălugul industriei de divertisment, față de tăvălugul tehnologiilor ludice care mănâncă creierul copilului. Suceava oferă alternativă culturală, educațională, gustul pentru creativitate într-o lume amestecată, haotică. Menținerea acestei frumoase construcții cu atâția oameni pasionați și am un cuvânt cu totul și cu totul special pentru Angela care ne poartă, ne duce, se zbate pentru că actorii sunt extraordinari. Într-un fel am avut noroc de această frumoasă complicitate și sper să o continuăm”.

Primarul Ion Lungu: ”Eu nu mai candidez dar sunt sigur că lucrurile la teatru vor merge pe drumul cel bun și cu Lucian Harșovschi”

Ion Lungu: ”Sigur că maestrul Vișniec e emblema acestui teatru pe care l-a scos în lume și asta este un lucru extraordinar. Am fost și eu la spectacole la Paris, la Laval, Avignon și în alte părți și sunt convins că ne-a pus în relații foarte bune cu UNITER. Astăzi este un eveniment cultural deosebit de aceea mi-am pus și eșarfa de primar. Eu nu mai candidez dar sunt sigur că lucrurile la teatru vor merge pe drumul cel bun și cu Lucian Harșovschi. Teatrul este pe mâini bune la Suceava și atâta timp cât este garanția mestrului Vișniec sunt convins că va merge bine pe drumul cel bun”.