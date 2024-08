Se fac pași decisivi pentru ca la începutul lunii octombrie să fie pus în funcțiune transportul electric metropolitan la Suceava care include municipiul reședință de județ și localitățile Salcea, Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi în conferința de presă săptămânală că a avut în această săptămână o întâlnire cu primarii din cele opt localități sucevene în cadrul căreia s-au stabilit o serie de măsuri. Astfel, în aceste zile vor fi revizuite traseele de transport care în unele cazuri vor fi prelungite sau scurtate și va fi aprobat contractul de delegare de gestiune a transportului metropolitan către TPL Suceava pentru doi ani de zile. ”Dupa ce au sosit la Suceava toate cele 50 de autobuze electrice, problema cea mai importantă în acest moment la nivelul municipalității este legată de punerea in functiune a transportului metropolitan, din Zona Urbana Funcțională (ZUF). Am avut in acest sens luni o intilnire la Sediul municipalității a primarilor din zona de transport metropolitan in care am stabilit să mai discutam incă o dată traseele, să stabilim tipul de autobuz electric mare sau mic care sa efectueze traseul. Am pus in discutie tipul de Contract cadru pe care trebuie sa-l aprobam la nivelul ZUF,pentru delegare temporară pentru maximum 2 ani de zile a transportului metropolitan la transportul local. Ne dorim ca incepand cu data de 1 octombrie să putem pune in functiune transportul metropolitan. Prin punerea in funcțiune a noii strategii de transport ,calitatea serviciului de transport din Zona Urbana Functionala trebuie să crească. Se lucrează bine la platforma pentru noua Autobaza electrică care va fi construită la sediul actual al societatii de transport public local pe Traian Vuia”, a declarat Lungu. El a cerut primarilor implicare totală astfel încât trasportul electric metropolitan să devine funcțional de la 1 octombrie. ”Sunt convins că dacă vom lucra nemțește transportul metropolitan să funcționeze de la 1 octombrie. Voi face tot posibilul cât mai sunt primar două luni de zile să pun în funcțiune acest transport. Lipsit de modestie spun că este un proiect unicat la nivel național. Nicăieri în țară nu mai este acest transport metropolitan cu opt localități în jurul capitalei de județ”, a mai spus Lungu.

