Sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare la 520 de ani de la trecerea la cele veșnice a debutat luni, 1 iulie la Mănăstirea Putna cu ducerea moaștelor Sf. Iacob Putneanul din paraclisul Sf. Ap. Petru și Pavel în baldachinul din incinta mănăstirii. Grosul manifestărilor vor avea loc marți, 2 iulie, când va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească la care sunt aștepați să participe mii de credincioși. Cu binecuvântarea Înaltpreasfintului Părinte Calinic, marți, 2 iulie, la ora 16:00, la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul de la Mănăstirea Putna va avea loc lansarea volumului de poezii al părintelui protosinghel Iustin Taban – „Gânduri de la Tată la fiu”. Evenimentul va fi moderat de părintele Ștefănel-Stelian Ciurciun, avându-l ca invitat pe scriitorul Adrian Alui Gheorghe.

Programul liturgic 1–7 iulie 2024

Luni, 1 iulie

4:30 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6

7:15 – Sfânta Liturghie

9:00 – Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul din paraclisul mănăstirii la baldachinul special amenajat din incintă

16:00 – Ceasul 9, Vecernia mică, Pavecernița

18:00 – Priveghere cu arhiereu la pomenirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare

Marți, 2 iulie

07:00 – Acatistul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

08:30 – Sfânta Liturghie arhierească

17:00 – Ceasul 9, Vecernia, Acatistul zilei

19:00 – Pavecernița

Miercuri, 3 iulie

6:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6

8:30 – Sfânta Liturghie

17:00 – Ceasul 9, Vecernia, Acatistul zilei

19:30 – Pavecernița

Joi, 4 iulie

4:30 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6

7:15 – Sfânta Liturghie

17:00 – Ceasul 9, Vecernia, Acatistul zilei

19:30 – Pavecernița

Vineri, 5 iulie

4:30 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6

7:15 – Sfânta Liturghie

9:00 – Taina Sf. Maslu

17:00 – Ceasul 9, Vecernia, Acatistul zilei

19:30 – Pavecernița

Sâmbătă, 6 iulie

4:30 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6

7:15 – Sfânta Liturghie

17:00 – Ceasul 9, Vecernia mică, Pavecernița

19:00 – Priveghere la Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români)

Duminică, 7 iulie

7:00 – Acatistul Mântuitorului, Ceasurile 1, 3, 6

9:00 – Sfânta Liturghie în Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români)

17:00 – Ceasul 9, Vecernia

18:00 – Paraclisul Maicii Domnului, Pavecernița