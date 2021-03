Vineri seară lucrătorii din cadrul SPR 14 Vama, în timp ce îşi desfăşurau atribuţiunile de serviciu pe raza de competență, au observat un autovehicul care se deplasa pe DJ 176 din com. Moldovița, pe sensul de deplasare sat Argel – com. Vatra Moldoviței și care la momentul observării autospecialei de poliție a parcat pe partea dreaptă a sensului de mers, stingând concomitent farurile și oprind motorul.

Cu acest prilej, lucrătorii de poliție au procedat la legitimarea conducătorului auto, identificat în persoana unui bărbat de 37 ani, din com. Moldovița și întrucât acesta emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să efectueze testarea cu aparatul etilotest, acesta refuzând.

Ulterior, șoferul a fost condus la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge, în vederea determinării alcoolemiei.

Totodată, în urma verificării în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul de 37 de ani are permisul de conducere anulat.

De asemenea, întrucât șoferul nu a putut prezenta o declarație care să justifice prezența sa în spațiul public după ora 22:00, acesta a fost sancționat conform Legii 55/2020.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul cu permisul de conducere anulat” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.