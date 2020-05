Un echipaj de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe Bulevardul George Enescu, a observat un autoturism care se deplasa către intersecția cu str. Calea Obcinilor, având montată invers plăcuța cu număr de înmatriculare provizoriu din spatele autoturismului.

S-a procedat la oprirea regulamentară a autoturismului, la volan fiind identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani, localnic.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că numerele de înmatriculare provizorii sunt expirate.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating