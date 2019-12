Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată duminică noapte despre faptul că, pe raza localității s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, la 01.12.2019, în jurul orei 05.30, în timp ce conducea autoturismul pe str. Putnei din municipiul Rădăuți, un tânăr de 22 de ani din comuna Gălănești, aflat sub influența băuturilor alcoolice, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers părăsind partea carosabilă.

Ulterior, la fața locului a fost chemată o tânără de 21 ani din comuna Vicovu de Jos, care a declarat faptul că, ea a condus autoturismul în momentul producerii evenimentului rutier.

În cauză, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest a celor patru persoane identificate la fața locului, rezultatele fiind negative pentru tânăra de 21 de ani și un tânăr de 18 ani din Frătăuții Vechi, pasager în autoturism, de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 22 de ani din comuna Gălănești și de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru un tânăr de 20 de ani din comuna Frătăuții Vechi pasager în vehicul, cărora, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto de 22 de ani și a pasagerului de 20 de ani, care au fost transportați cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cu ocazia cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că, autoturismul implicat în accident aparține părinților tânărului de 20 de ani din comuna Frătăuții Vechi, care l-au încredințat spre conducere tânărului de 22 de ani deși aveau cunoștință că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului” și „încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că se află sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.