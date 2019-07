Vineri după amiază în timp ce conducea autoturismul pe DJ 291A din comuna Zvoriștea,-

un localnic de 48 de ani, a încercat să evite impactul cu un autoturism înmatriculat în străinătate ieșit din curtea unui imobil și care nu i-a acordat prioritate, ocazie cu care, a tras dreapta de volan, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a părăsit partea carosabilă lovind malul unui șanț de pe marginea drumului, după care a fost proiectat în gardul unui imobil și s-a răsturnat.

Din accident, a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto de 48 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negative, după care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma măsurilor operative întreprinse de polițiști, conducătorul auto implicat în accident și plecat de la fața locului, a fost identificat ca fiind un localnic de 35 de ani.

Întrucât acesta se deplasa spre frontiera cu Ungaria pentru a ieși din țară, polițiștii au solicitat sprijinul Poliției municipiului Satu Mare, conducătorul auto fiind oprit de un echipaj rutier.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, ce va fi soluționat procedural.

