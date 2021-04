Laleaua pestriță, declarată monument al naturii, a înflorit în Pădurea Zamostea – Luncă din județul Suceava, administrată de Ocolul Silvic Adâncata din cadrul Directiei Silvice Suceava. Imagini deosebite cu această gingașă floare au fost postate pe pagina de socializare a Direcției Silvice Suceava de inginerul George Celsie.

Laleaua pestriță (Fritillaria meleagris), este declarată monument al naturii și este monitorizată și protejată permanent de specialiștii Romsilva. Laleaua pestriță se regăsește în România în zone umede din județe precum Bistrița Năsăud, Gorj, Timiș, Brașov sau Suceava și nu doar.Laleaua pestriță înflorește în aprilie sau mai, floarea având un motiv cadrilat, în variante de roșu spre purpuriu. Planta poate atinge înălțimea de 40 de centimetri și crește în zone ierboase, în luncile râurilor, până la altitudini de 800 de metri.

Directia Silvica Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 340.500 hectare, din care peste 272.400 de hectare păduri de stat.