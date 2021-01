Polițiștii au fost sesizați duminică cu privire la faptul că pe D.J. 208 A Ipotești a avut loc un accident de circulație soldat doar cu pagube materiale iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

În afara părții carosabile a D.J.208 A Ipotești, sens de deplasare comuna Bosanci către mun. Suceava, a fost identificat un autoturism care prezenta avarii în partea din față ca urmare a coliziunii cu o conductă de gaz.

Echipajul de poliție din cadrul Biroului Rutier a procedat la testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto, rezultând valoarea de 0,60 mg/l alcool pur alcool pur în aerul expirat.

În continuare, s-a procedat la conducerea șoferului la Spitalul Judeţean Suceava unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.