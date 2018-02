Un bărbat de 34 de ani, din Siret, a fost rănit, după ce a intrat cu mașina într-un ansamblu auto staționat. Accidentul a avut loc ieri, la ora 20.00, pe drumul european 85, la Siret, iar victima a ajuns la spital. Bărbatul efectuase o depășire și a pierdut controlul asupra direcției de mers, la revenirea pe banda întîi de circulație.

