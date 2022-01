Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată despre un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane, pe str. Traian Vuia. S-a stabilit că la ora 06.35, un bărbat a condus autoturismul pe strada Calea Unirii, pe direcția Centru – Bazar, cu intenția de a pătrunde pe strada Traian Vuia prin viraj la stânga. Ajuns la intersecția celor două drumuri, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a pătruns pe scuarul din partea dreaptă, loc unde a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public. În urma impactului, pasagerul dreapta față, o femei, a suferit leziuni ușoare. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul implicat în accident nu avea valabilă ITP și nici nu avea încheiat un contract RCA. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul savârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.

