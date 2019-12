În timp ce conducea mopedul înregistrat într-o curbă pe DJ 208D din comuna Adâncata, un localnic de 51 de ani, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un podeț de pe marginea drumului.

Din accident, a rezultat rănirea ușoară a conducătorului mopedului care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

-Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.