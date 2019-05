Un bărbat de 51 de ani, din Botoșani, are dosar penal, după ce, ieri, beat fiind, a intrat cu un utilaj în gardul unui imobil din Boroaia. El avea o alcoolemie de 1,33 la mie în aerul expirat. Botoșăneanul conducea un motocultor cu semiremorcă neînregistrat sau înmatriculat pe DN15 C, din direcția Fălticeni spre Tîrgu Neamț. Bărbatul este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și distrugere.