La 30.07.2019, ora 17.10, un bărbat de 47 ani, din com. Sucevița, în timp ce conducea autoturismul pe DN 17 A, din com. Sucevița, având direcția de deplasare dinspre sat Voievodeasa către com. Marginea, din cauza neadaptării vitezei într-o curbă, a pierdut controlul asupra direcției de mers, autoturismul părăsind partea carosabilă și lovind un podeț.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei femei de 38 ani, din com. Sucevița, pasageră în autoturism.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.