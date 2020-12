În prima noapte de Crăciun un bărbat de 32 ani, din Ipotești, a condus autoturismul pe strada Ștefan cel Mare din comuna Ipotești, sat Ipotești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit succesiv gardurile mai multor locuințe, după care s-a oprit în curtea unui localnic.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a șoferului care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, sens în care, în aplicarea prevederilor art. 190 C.p.p., i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, activitate procedurală ce urmează a fi supusă validării de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

