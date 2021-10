La data de 29.10.2021, în jurul orei 22:30, un bărbat în vârstă de 23 ani, din comuna Vicovu de Jos, care a condus autoturismul pe DN 2H către localitatea Bivolărie, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a părăsit partea carosabilă prin stânga, acroșând cu partea din dreapta față a autoturismului un stâlp de electricitate, iar mai apoi a distrus un gard din beton intrând în curtea unei locuințe. Conducătorul auto a fost identificat la fața locului și a recunoscut faptul că el a condus autoturismul. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți unde în prezența personalului medical i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost verificat privind posesia certificatului verde, ocazie cu care s-a constatat că nu îl are, neputând justifica deplasarea, motiv pentru care a fost sancționat conform Legii 55/2020. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prevăzută și pedepssită de art. 336, alin (1) din Codul Penal, cauza urmând a fi soluționată procedural de către organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliție Vicovu de Jos.