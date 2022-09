În puternic incendiu a izbucnit în aceasta dimineața la acoperișul si mansarda unei sali de evenimente, ce aparține unei pensiuni din comuna Scheia, informează ISU Suceava. Se intervine cu 6 autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si o ambulanta SMURD. Nu sunt victime si nu s-au evacuat persoane. Evenimentul a fost anunțat la 112 in jurul orei 3:00. Incendiul este localizat si se lucrează pentru lichidare.

