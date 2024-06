Ziua plină a candidatului PNL Suceava la șefia Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a continuat cu lansările în forță a candidaților liberali la Primăriile Verești și Siminicea. Alături i-au fost fostul ministru Bogdan Gheorghiu și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. La Verești, în satul Corocăiești, Ștefan Manolache a avut parte de o susținere spectaculoasă. Un tânăr de 32 de ani, expert în fonduri europene, antreprenor, vorbitor de limbi străine și cu un discurs public impecabil, Manolache reprezintă rețeta perfectă pentru Verești. Comuna are nevoie ca sistemul de apă și canalizare să funcționeze, iar Ștefan Manolache promite să rezolve această problemă. De asemenea, este necesară încurajarea tinerilor să creeze locuri de muncă și să deschidă afaceri, dotarea zonei cu locuri de joacă pentru copii și parcuri de agrement, precum și construirea unui centru medical.

„Am avut o mare surpriză din partea unui tânăr care mi-a mulțumit public că m-am ținut de cuvânt. Acum patru ani, l-am invitat să se întoarcă în țară, asigurându-l că va găsi un loc de muncă bine plătit. De doi ani, lucrează cu un salariu de 1.000 de euro pe lună și crede că România începe să se facă bine”, a declarat președintele Flutur. La Siminicea, am participat la lansarea candidaturii primarului în funcție, liberalul Vasile Clim. Cu o sală plină, de aproape 200 de oameni, Vasile Clim și-a prezentat realizările, primind aplauze. El a modernizat drumurile și școlile, a extins rețeaua de gaz metan, a introdus apa și canalizarea în comună pe o distanță de peste 8 km până în prezent și a construit stația de epurare. Clim candidează pentru a continua proiectele de apă și canalizare în satul Grigorești, pentru a construi trotuare, a moderniza drumurile din Siminicea și a construi o sală de sport. Vasile Clim este foarte des văzut la muncă, fie pe tractor, fie pe utilaje de deszăpezit, fiind un om modest, simplu, pe înțelesul oamenilor și extrem de iubit și apreciat. Este un mare câștig pentru locuitorii din Siminicea.

Gheorghe Flutur le-a vorbit siminicenilor despre avantajele venirii autostrăzii A7, care va trece prin Siminicea, dar și despre drumul expres Suceava-Botoșani care va trece tot prin Siminicea. În acest context, dar și datorită zonei industriale din jurul aeroportului de la Salcea se anunță noi oportunități de locuri de muncă pentru locuitori. El i-a îndemnat pe participanți să voteze echipa condusă de Vasile Clim la primărie și pe Gheorghe Flutur la președinția Consiliului Județean Suceava.