A mers să-și cumpere medicamente și a murit la câțiva metri de intrarea în farmacia din stația de autobuz de la Spitalul Clinic Județean din municipiul Suceava. Este întâmplarea tragică al unui bărbat de 47 de ani din Suceava. S-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri iar de față s-a aflat un grup de tineri care l-au dus la Urgențe. Din păcate medicii nu au mai putut face nimic. Bărbatul era supraponderal și suferea de afecțiuni cardiace.

