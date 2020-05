Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, a murit la vîrsta de 90 de ani în această noapte la Institutul ”Matei Balș” de la București unde se afla internat coronavirus. IPS Pimen a fost transportat la București în data de 20 aprilie un un elicpter SMURD iar acolo i s-au aplicat cele mai revoluționare tratamente anticorinavirus. A stat la Terapie Intensivă intubat însă în ultima vreme starea lui s-a înrăutățit și pe fondul vârstei înaintate a pierdut lupta cu viața. Dumnezeu să-l odihnească!

