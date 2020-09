A murit DJ Erick Morillo, creatorul piesei „I Like to Move It”, unul dintre HIT-urile celebre ale anilor 90. El a fost găsit fără viață în casa sa din Miami Beach. Vineri, el ar fi urmat să apară în fața unui tribunal, fiind acuzat de agresiune sexuală, potrivit click.ro.

Poliţia a transmis că DJ-ul a fost găsit mort în casa lui din Miami Beach, fără a oferi mai multe detalii şi a deschis o anchetă. Morillo a lansat în 1994, sub numele Reel 2 Real, piesa „I Like to Move It”, succes la nivel internaţional. În 2005, ea a fost remixată şi folosită în lungmetrajul animat „Madagascar”.

