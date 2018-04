Un bărbat de 57 de ani, din Drăgușeni, și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod de pe raza comunei. Accidentul s-a înregistrat ieri, la ora 20.30. Bărbatul a pierdut controlul asupra direcției de mers, într-o curbă, pe DN2. În cauză s-a întocmit dosar penal.

