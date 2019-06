Fostul adjunct al ISU Suceava, colonelul în rezervă Mircea Gospodaru, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, după 32 de ani de carieră militară și 10 ani de pensie. ISU „Bucovina” notează pe pagina sa de Facebook că Mircea Gospodaru s-a născut pe 25 mai 1956, în localitatea ieșeană Miroslovești. După absolvirea Școlii Militare de Ofițeri Activi ai Ministerului de Interne – arma Pompieri (1977-1980), ofițerul a lucrat doar în familia pompierilor militari suceveni, ocupând diferite funcții, respectiv locțiitor al comandantului de companie, comandant de companie, inspector de specialitate (prevenire) sau șef al Centrului Operațional. Ultima funcție deținută de Mircea Gospodaru a fost cea de adjunct al inspectorului șef al ISU Suceava, în perioada 2006-2009. Pe pagina ISU „Bucovina” mai scrie: „Colonelul (r) Mircea Gospodaru va rămâne veșnic în amintirea noastră ca un foarte bun camarad, un excelent comunicator, remarcându-se prin dăruire, profesionalism și dragoste față de arma pompierilor.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”

