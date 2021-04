Un sucevean în vârstă de doar 37 de ani a murit sâmbătă după ce a căzut de pe cal. Tragicul accident s-a petrecut în zona Hergheliei Lucina din comuna Moldova Sulița. Suceveanul pe nume Florin Marciuc, reprezentant medical la Centrul Medical Bucovina, s-a dus cu prietenii să călărească sport pe care îl practica de ani de zile. La un moment dat, Florin s-a depărtat de grup iar după circa zece minute a fost găsit fără suflare căzut la pământ. Din câte se pare Florin Marciuc ar fi căzut în cap și și-ar fi fracturat coloana decesul survenind instantaneu. Conform procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și se continuă cercetările.

