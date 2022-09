Marele actor român de comedie Alexandru Arșinel originar din Dolhasca a murit astăzi la vîrsta de 83 de ani. El s-a stins din viață pe patul Spitalului Universitar de Urgență unde era internat de două săptămâni. În ultima vreme marele actor s-a confruntat cu mari probleme de sănătate atât de natură cardiacă cât și renală. A trecut printr-un transplant renal, i-a fost montat un stent și suferea de diabet zaharat şi hipertensiune arterială.

Cunoscut, în mod special, pentru filmele, spectacolele şi piesele jucate împreună cu marea actriţă Stela Popescu, Alexandru Arşinel a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie, care a adus contribuţii importante teatrului de revistă, televiziunii şi cinematografiei româneşti.

Marele actor a fost Cetățean de Onoare al județului Suceava și al orașului Dolhasca.