Ronnie Spector, solista grupului The Ronettes, a murit la vârsta de 78 de ani, a informat familia acesteia prin intermediul unui comunicat, notează click.ro.

Ronnie Spector a fost principala solistă a trupei The Ronettes,cunoscută pentru melodii precum „Be My Baby” şi „Walking In The Rain”.

Un comunicat emis de familia solistei a adus lămuriri cu privire la decesul artistei, explicând că aceasta a murit „după o scurtă luptă cu cancerul”, informează presa internațională. „Ronnie şi-a trăit viaţa cu o sclipire în ochi, cu o atitudine curajoasă, un viclean simţ al umorului şi cu un zâmbet larg. Era plină de iubire şi recunoştinţă. Sunetul ei voios, firea ei veselă şi prezenţa magică vor dăinui în toţi cei care au cunoscut-o, ascultat-o sau văzut-o”, a fost transmis în comunicat.

