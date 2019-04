Șeful Biroului pentru Imigrări Suceava, Aurel Savin, a decedat, aseară, la vîrsta de 46 de ani. Aurel Savin a murit, cel mai probabil, din cauza unui infarct. Aurel Savin avea gradul profesional de comisar șef de poliție.

