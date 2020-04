Bărbatul din Suceava bolnav de coronavirus care a fost transferat în stare gravă cu elicopterul împreună cu Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București a murit.

Bărbatul cu febră și dispnee a avut tratament cu antibiotic și simptomatice, la domiciliu, după care a fost internat prin Unitatea de Primiri Urgențe în data de 13 aprilie la Spitalul Județean de Urgență Suceava cu bronhopneumonie. În data de 14 aprilie este transferat în Secția de ATI, de la gastroenterologie.

În 21 aprilie a fost transferat la INBI ”Matei Balș”, cu insuficiență respiratorie (care a necesitat intubarea pacientului) și cu insuficiență multiplă de organ.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 20.04.2020.

Data confirmării: 22.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Data decesului: 24.04.2020.

Comorbidități: HTA, DZ, fumător

Istoric de calatorie în Germania(transport persoane).