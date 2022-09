Șeful serviciului cadastru, fond funciar, registrul agricol din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru de la Primăria municipiului Suceava, Ioan Floriștean, a murit vineri seară la doar 60 de ani. Floriștean, alintat de prieteni Nuțu, era un om de bază al Primăriei, foarte bun profesionist fiind angajat de peste 30 de ani. A murit la Spitalul Județean Suceava unde a ajuns cu febră mare din cauza unei infecții pulmonare. Nu avea covid.

