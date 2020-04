S-a stins din viață lector univ. dr. Gabriela Rangu, cadru didactic la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine. La doar 50 de ani. ”S-a stins așa cum a și trăit, discret și parcă temându-se ca nu cumva să încurce pe cineva. De COVID sau nu, vom vedea însă atât colegii cât și studenții îi vom resimți profund lipsa. Drum lin, Gabi Rangu!”, a notat pa pagina sa de facebook, prorectorul Mihai Dimian.

