Nikolay Kosov, IIB: Upgrade-urile de rating acordate în acest an de agențiile Standard & Poor’s și Moody’s s-au concretizat în marje mai restrânse pentru ambele tranșe comparativ cu tranzacția efectuată de IIB anul trecut

Adrian Tănase, BVB: Piața de capital din România își reconfirmă nivelul ridicat de atractivitate și este îmbucurător că interesul crescut semnalat încă de anul trecut pe segmentul de obligațiuni continuă în 2018. IIB este un exemplu de constanță și de valorificare a potențialului pieței românești, unde a emis obligațiuni corporative timp de patru ani la rând

Noi obligațiuni corporative emise de International Investment Bank (IIB) pe piața de capital din România au fost admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB). Emisiunea este formată din două tranșe, ambele cu o scadență de 3 ani: tranșa în monedă românească este de 300 milioane lei cu o dobândă ROBOR 3M + 1,4%, iar cea în valută de 80 milioane euro cu o dobândă de 1,5026% pe an. În premieră, aceste serii de obligațiuni pot fi redeschise oricând în următoarele 12 luni, la decizia emitentului.

„Upgrade-urile de rating acordate în acest an de agențiile Standard & Poor’s și Moody’s, în contextul diversificării creditării, finanțării și calității activelor de trezorerie îmbunătățite continuu de către IIB, s-au concretizat în marje mai restrânse pentru ambele tranșe comparativ cu tranzacția efectuată de IIB anul trecut”, a spus Nikolay Kosov, Președintele IIB.

„IIB a redus cu succes marja pentru tranșa în RON cu 10 puncte de bază, iar în cazul tranșei în EUR cu 25 de puncte de bază comparativ cu tranzacția efectuată anul trecut, încheind noua tranzacție la ROBOR 3M + 140 de puncte de bază pentru tranșa în RON și Mid-swaps +140 puncte de bază pentru tranșa în EUR”, a menționat Președintele Adjunct al IIB, Jozef Kollar, responsabil pentru finanțare.

Valoarea emisiunilor IIB a crescut constant de la un an la altul, de la 111 milioane lei (2015), la 300 milioane lei (2016), 125 milioane euro (60 milioane euro + 300 milioane lei in 2017), ajungând la circa 145 milioane euro (300 milioane lei + 80 milioane euro) în acest an.

„Piața de capital din România își reconfirmă nivelul ridicat de atractivitate și este îmbucurător că interesul crescut semnalat încă de anul trecut pe segmentul de obligațiuni continuă în 2018. IIB este un exemplu de constanță și de valorificare a potențialului pieței românești, unde a emis obligațiuni corporative timp de patru ani la rând. Acum, IIB aduce la cota bursei două oferte de emisiuni cu două serii de obligațiuni, în lei și în euro, utilizând infrastructura modernă a pieței de capital românești, care permite tranzacționarea și decontarea direct în moneda unică europeană,” a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Lead Manager, alături de Managerii BRD – Groupe Société Générale și ING Bank.

„Suntem onorați de încrederea pe care International Investment Bank o are în BT Capital Partners. Ne bucurăm că am reușit să transformăm o inițiativă într-o tradiție, inovând prin adăugarea în acest an a opțiunii de redeschidere a unei emisiuni de obligațiuni corporative, pentru prima dată în România”, a declarat Paul Prodan, Președintele Consiliului de Administrație al BT Capital Partners.

„Ne bucurăm ca am putut contribui la reușita acestei emisiuni a IIB și că, în acest fel, sprijinim în mod indirect finanțarea proiectelor din economia românească,” a spus Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale.

„Această emisiune de succes a IIB marchează și revenirea ING pe piața de capital locală. Astfel, putem să contribuim activ la dezvoltarea finanțărilor non-bancare pe piața românească pentru diversificarea surselor de finanțare a companiilor și instituțiilor financiare. Ne propunem ca și pe viitor să stimulăm interesul emitenților, dar și al investitorilor în astfel de tranzacții, atât prin efortul echipei noastre locale, cât și prin mobilizarea rețelei internaționale ING. Felicităm echipa IIB pentru această realizare,” a adăugat Mihaela Bîtu, Head of Wholesale Banking ING Bank România.

Fondurile obținute de către IIB vor avea ca destinație finanțarea portofoliului de credite existent și a noilor împrumuturi acordate statelor membre Uniunii Europene, respectiv refinanțarea datoriilor.