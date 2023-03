O bătrânică a fost găsită moartă pe strada Dumbrava Minunată din municipiul Fălticeni, în apropiere de Mănăstirea Buciumeni. Descoperirea a fost făcută de un localnic duminică dimineață care a și sunat la 112. S-a constatat că bătrâna care era internată în spitalul din Fălticeni fiind suferindă de demență și pierderi de memorie a părăsit unitatea medicală în noaptea de sâmbătă spre duminică fără să fie văzută de personalul medical. Asistentele au constatat lipsa abia la ora 6.00 dimineața când au anunțat la rândul lor Poliția.

