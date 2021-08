Un bărbat din Eritreea, un stat din nord-estul Africii, care a trecut ilegal frontiera dintre Ucraina și România, a fost prins la Straja de polițiștii de frontieră suceveni. Bărbatul a fost depistat pe raza acestei localități în cursul zilei de sâmbătă. Acesta a fost condus la sediul Poliției de Frontieră pentru cercetări, unde, în urma verificărilor s-a stabilit că este cetăţean din Eritreea şi a trecut ilegal frontiera din Ucraina în România.

În cauză, se efectuează cercetări pentru nerespectarea regimului juridic al frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.