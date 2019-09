Un sucevean a fost amendat și a rămas fără certificat de înmatriculare la autoutilitara pe care o conducea după ce a sesizat poliția că a fost lovit de o mașină. Vineri, în jurul orei 14:35, Poliția orașului Frasin a fost sesizată prin „112” de un bărbat de 28 de ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul că în timp ce conducea autoutilitara pe un drum județean din comuna Stulpicani a fost implicat într-o tamponare, fiind acroșat de un autoturism, șoferul acestuia plecând de la fața locului. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cele două vehicule care prezentau avarii și pe cei doi conducători auto, autoturismul implicat în eveniment fiind condus de un bărbat de 53 de ani din Stulpicani. Cei doi conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 28 de ani și de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 53 de ani, căruia, la spital, i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. De asemenea, cu ocazia verificărilor, polițiștii au mai constatat și faptul că autoutilitara are inspecția tehnică (ITP) expirată din data de 11 septembrie, motiv pentru care șoferul de 28 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.305 lei pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr.195/2002 republicată privind circulați pe drumurile publice, iar ca măsură complementară i s-a reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

, 2.0 out of 10 based on 2 ratings