Pe Andrei Ciobanu, fost concurent la “Vocea României” în 2012, acum participant la “Ninja Warrior”, de la Pro TV, Click! l-a întâlnit recent la lansarea cărţii lui Octavian Ursulescu despre Marina Voica.

Click!: Toată lumea te ştie de la “Vocea Romaniei” (n.r. 2012) şi a fost mirată să te vadă acum la “Ninja Warrior”, de la PRO TV (n.r. a trecut în semifinale). Când ai început să cânţi şi când să faci sport?

Andrei Ciobanu: Am început cu sportul prima oară atunci când eram mic. Am făcut toate sporturile, de la fotbal, la volei, şi apoi m-am axat pe tenis de câmp, fâcând doi ani de zile tenis de performanţă. Muzica am descoperit-o în clasa a 9-a, când am intrat la Liceul de Artă „George Apostu” din Bacău. Atunci practic am descoperit că ăsta trebuie să fie drumul meu în muzică şi am lăsat-o mai uşor cu sportul. Dar iată că acum se îmbină foarte bine, pentru că dacă vrei să fii un artist complet, cred eu, trebuie să fii şi o fire sportivă, pentru că oamenii vor să vadă şi imagine, vor să te placă cu totul, să fii complet. Cred că cea mai mare energie mi-o iau din muzică şi o transpun în sport, ceea ce am reuşit să fac şi la PRO TV, la “Ninja Warrior”.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ratat-premiul-la-vocea-romaniei-dar-e-favorit-sa-castige-100000-de-euro-la-ninja