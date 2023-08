După patru luni și jumătate petrecute în jungla din Republica Dominicană, unde a participat la ”Survivor România” pentru Pro TV, Carmen Grebenișan a avut ceva probleme de sănătate, despre care, de altfel, a și vorbit. În același timp, tot ea a povestit urmăritorilor săi de pe rețetele de socializari ce operații estetice are, potrivit click.ro.

„De câte ori am primit întrebarea asta și tot timpul am fost sinceră și transparentă, nu am nimic de ascuns. Am o operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, nu mai știu, am 280 de mililitri, implant mamar, formă anatomică. (…) Da, am acid hialuronic în buze. După scurt timp mi-am umplut cearcănele și mi-am pus botox. (…) Mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea mea naturală din tâmplă, iar asta s-a întâmplat pe la 27-28 de ani, a început să se subțieze foarte tare, pentru că își pierde din grăsime, și mi-am pus acid hialuronic ca să arate mult mai fresh. (…) Nu am rinoplastie și nici fațete”, a povestit, Carmen Grebenișan, pe contul ei de Tik Tok, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

